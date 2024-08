Starul de la Hollywood şi-a făcut apariţia, în stil Misiune Imposibilă, coborând în rapel de pe acoperişul Stade de France. El a preluat steagul olimpic şi a plecat cu motocicleta.

Tom Cruise a ajuns apoi ca prin magie la Los Angeles cu drapelul, călătorie presărată cu cascadorii şi momente impresionante prezentate într-un filmuleţ de organizatori. La Los Angeles, steagul olimpic a parcurs oraşul printr-o ştafetă ca la torţa olimpică, în ritmurile trupei Red Hot Chili Peppers, care cânta pe faimoasa plajă Venice Beach.

Thank you, Paris! Now off to LA. pic.twitter.com/MxlAb0hZbT

Următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice de vară va avea loc la Los Angeles (California) şi va debuta mai devreme decât JO 2024, iar acest lucru ar putea genera unele probleme pentru fotbalul european.

The entire Tom Cruise mega stunt show at the Olympics closing ceremony, with music and German TV commentary.

EPIC ‼️ MAGICAL ‼️ Just Tom…????❤️#TomCruise ❤️????❤️ @TomCruise #OlympicGames #Paris2024 pic.twitter.com/7vggL9NT1W