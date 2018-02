Milioane de oameni voiau s-o vada in revista! Cum arata cea mai frumoasa jucatoare de golf

Cea mai frumoasa jucatoare de golf i-a luat-o inainte lui Halep si a pozat in celebra revista Sports Illustrated!

Dupa Serena, Wozniacki sau Lindsay Vonn a venit si randul frumoasei din golf sa pozeze pentru Sports Illustrated.



Paige e prima sportiva care a acceptat provocarea in 2018. Jucatoarea de golf are 24 de ani, n-a mai pozat pana acum in Sport Illustrated, dar e foarte populara. Are milioane de urmaritori pe retelele de socializare.