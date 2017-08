ULTIMA ORA | Daum a vorbit pentru prima data despre plecarea de la nationala! Ziua in care isi poate anunta demisia

Ar putea fi ultimele zile cu Christoph Daum pe banca echipei nationale

Daum a vorbit astazi, pentru prima data, despre posibilitatea plecarii de la echipa nationala, inainte de terminarea contractului.

Selectionerul a spus ca exista posibilitatea ca acest lucru sa se intample dupa meciul cu Muntenegru, de pe 4 septembrie.

"Dupa meciul cu Muntenegru putem vorbi daca raman sau daca vor veni alti antrenori. Va asigur ca nu cersesc un loc de munca, la un moment dat ma voi opri pentru ca am si eu limitele mele", a spus Daum.

Acesta a punctat faptul ca daca isi va anunta demisia, nu va mai reveni asupra deciziei.

Daum a tinut sa precizeze si faptul ca a fost inteles gresit atunci cand a spus ca promite calificarea la Euro 2020, in cazul in care isi va prelungi intelegerea cu FRF.

"Engleza mea nu e asa de buna, poate ca nu m-am exprimat corect. Am vrut sa spun ca daca exista continuitate in munca pe care am inceput-o, nationala Romaniei se poate califica la urmatorul turneu final."

Intrebat despre posibilul inlocuitor pentru postul de selectioner, dintre antrenorii romani, Daum a raspuns ca "exista si in strainatate antrenori valorosi".