Face Contra | Antrenorul lui Dinamo a refuzat sa discute de echipa nationala, dar astazi e Ziua Z: intalnire cu Burleanu

Devenit favorit pentru numirea la echipa nationala dupa refuzul lui Dan Petrescu, Cosmin Contra a evitat la finalul partidei Craiova 2-2 Dinamo sa dea un raspuns. El a cerut "alta intrebare". Totusi, acesta se va intalni astazi cu seful FRF, Razvan Burleanu.

Cosmin Contra se va intalni astazi cu Razvan Burleanu pentru a stabili detaliile legate de preluarea echipei nationale, noteaza Digisport.

Potrivit sursei citate, tehnicianul lui Dinamo, care dupa meciul impotriva Craiovei a spus "nu stiu nimic, nu ma intrebati de nationala acum", are deja planificat inclusiv stafful pe care il va lua cu el.

Digi scrie ca "Gurita" vrea sa il ia cu el pe Javi Reyes, preparatorul fizic pe care il are la Dinamo. De asemenea, Ionut Badea, secund in mandatele lui Iordanescu si Daum, va ramane in functie.

Al doilea secund ar urma sa fie ales intre Jerry Gane si Laurentiu Rosu, iar Contra isi doreste si un antrenor cu porterii.

Un raspuns concret in privinta numirii lui Contra este asteptat in cursul zilei de astazi.

In varsta de 41 de ani, Contra a mai pregatit Poli Timisoara, Getafe, Fuenlabrada, Petrolul, Alcorcon, Guangzhou R&F si Dinamo.