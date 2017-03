De la 10 la 1! Cum am trecut in doar 8 luni de la "Herr Daum" la "Dauma totala" si "Sindromul Daum"

Poate au dreptate unii dintre jurnalistii si suporterii care il apara pe Daum si spun ca acesta nu are cel mai bun material cu putinta la indemana ca sa realizeze lucruri extraordinare in campania aceasta de calificare si ca starea fotbalului romanesc nu permite in momentul de fata realizarea vreunei performante.

De partea cealalta, acestea sunt cele 10 chestiuni pe care le-am remarcat eu de la inceputul mandatului lui Daum, in iulie 2016, care au inceput sa faca greu de urmarit meciurile Romaniei:

10. Discursul sau a fost din start unul eronat. La prima conferinta de presa, germanul a spus ca vom juca ofensiv si nu ne vom inchide in aparare in fata nici unui adversar. Au urmat meciuri cu o evolutie jenanta a tricolorilor, care au egalat prestatia oribila din meciul cu Albania de la Euro 2016, pe care multi il considerau pragul de jos al formei nationalei din ultimii ani. De fapt, in afara de meciul cu Armenia, echipa noastra a aratat ca una din urna a treia spre a patra a fotbalului continental. Marketingul si PR-ul sunt esentiale in fotbalul de azi, dar, cand el ridica asteptarile fanilor prea mult, iar evolutia e diametral opusa, cadererea se face de la mare inaltime.

9. La 8 luni de la instalarea ca selectioner, Daum nu a reusit sa isi impuna filosofia de joc, daca intr-adevar are una. Fotbalistii Romaniei joaca la meciurile oficiale de parca au fost chemati de pe strada la o selectie pentru o echipa de judet: niciun fel de plan tactic sau trasee prestabilite, niciun fel de coeziune, niciun fel de ambitie sau rautate pozitiva in joc, nimeni nu pare sa se implice prea tare si nici sa isi asume vreo responsabilitate. De fapt, tricolorii par ca au venit sa se odihneasca la lot pentru ca sunt obositi dupa meciurile la echipele de club.

