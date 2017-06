Daum ne spune ca vrea sa prinda Euro 2020 in Romania, turcii il dau ca si instalat la o echipa nou promovata. Si-ar fi facut deja si lista de transferuri

Presa din Turcia il anunta pe Christoph Daum ca si instalat la Goztepe, o echipa nou promovata in prima liga

Publicatia turca Harber10 scrie ca Daum e in negocieri avansate pentru preluarea clubului Goztepe, proaspat promovat in Super Lig.

Conform ziaristilor turci, Daum si-ar fi facut deja si lista de transferuri, cu trei jucatori de la Fenerbahce pusi drept conditie in schimbul semnaturii. Salih Ucan, Hakan Cinemre si Fernandao ar urma sa ajunga sub comanda lui Daum sub forma de imprumut.

Nu este prima data cand turcii vorbesc despre venirea lui Daum. Zilele trecute, o alta publicatie din Turcia, Gazete Vatan, a scris ca neamtul este in negocieri avansate cu Goztepe.