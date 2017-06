'Chil man' Daum EVITA sa raspunda daca mai ramane la nationala! Reactie ciudata dupa victoria cu Chile

Romania 3-2 Chile / Christoph Daum pare preocupat mai mult de presa din Romania decat de situatia din grupa de calificare la Cupa Mondiala.

In direct la Sport.ro, Christoph Daum a fost felicitat pentru victoria din meciul cu Chile, insa acesta s-a intrebat daca mesajul era ironic.

"Glumiti sau ce?", a raspuns Daum.

In continuare, selectionerul s-a declarat deranjat de criticile din media si a evitat sa raspunda la intrebarea momentului.

"Asta inseamna sa jucam cu viteza, jucatorii nostri trebuie sa joace in fiecare saptamana la cel mai inalt nivel ca sa creasca, sa joace rapid, sa paseze repede, sa creasca. S-a vazut si caracterul acestor jucatori tineri, au alergat si au pasat si le-a iesit in acest meci.

Nu am avut probleme dupa conferinta de ieri, am avut o seara linistita, am am o viata fantastica, nu am citit presa azi. Imi place Romania, nu am venit aici sa ma cert cuu jurnalistii. A fost o seara fantastica.

Eu nu am presiune, voi faceti presiune. Media nu este realistica, nu vorbeste despre fotbal, cauta doar cancanuri.

Toata lumea stie situatia fotbalului romanesc, stim ce facem de facut, e un proces. Sunt aici sa construiesc ceva pentru viitorul fotbalului romanesc, nu doar sa castig. E important si pentru societate, credeti in mine si in presedintele FRF, incercam sa construim ceva bun.

Atacul se pregateste cu apararea. Polonia nu a avut nicio ocazie adevarata, noi am avut jumatate de ocazie. Au marcat din doua penalty-uri. Dar aveti si voi dreptate, Polonia a fost mai buna.

Eu nu am nevoie de contract, pentru mine e mai important sa fim uniti si sa luptam pentru viitor. Lucrez aici pentru ca ma identific cu acest proiect al lui Razvan Burleanu. E o onoare sa fiu parte din acest proiect. Si am nevoie ca oamenii si nationala sa fie alaturi de mine, jucatorii, dar nu si jurnalistii.

Eu am vazut ca azi publicul a fost alaturi de mine si de echipa", a spus Daum.



"Nu vreau sa va raspund", a fost replica lui Daum cand a fost intrebat daca va mai fi in Romania si anul urmator. "Pur si simplu nu vreau sa raspund la aceasta intrebare!".