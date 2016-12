CSA cere RETROGRADAREA echipei lui Becali: "Noi trebuie sa jucam in Liga I, ei in liga a patra!" 

Florin Talpan a castigat procesul cu Becali, care nu mai are voie sa foloseasca numele Steaua. Decizia nu este finala si va fi atacata la Inalta Curte.

Juristul MApN sustine ca a casigat batalia cu Becali in ciuda unor piedici venite din cadrul Ministerului si dezvaluie ca Gigi Becali s-a aparat cu acte false in fata judecatorilor. Potrivit unui comunicat dat de Florin Talpan, Becali a prezentat un act din 1998 care face referire la o Ordonanta emisa in anul 2000!

Problemele lui Becali nu se opresc aici! Florin Talpan cere ca echipa lui Becali sa fie retrogradata deoarece nu este continuatoarea de drept a Stelei.

"Decizia nu e definitiva, dar avand in vedere probele si tot ce am prezentat, sanse la ICCJ nu cred sa aiba. Atata timp cat in acesti doi ani nu s-a dorit, sansele sunt minime, doi oameni pot sa ajunga la intelegere doar daca sunt de buna credinta, dar buna credinta nu exista.

Eu vad ca CSA trebuie sa aiba echipa in Liga 1, domnul Becali s-a afiliat ilegal la FRF in mod ilegal, deci el trebuie retrogradat in liga a 4a, iar CSA Steaua sa aiba echipa in Liga 1.

S-au facut presiuni asupra mea din 2004 incoace, vorbim de comandantul CSA, George Boroi, eu am inaintat un dosar la DNA din 2004 si nu s-a facut nimic, m-am zbatut intotdeauna pentru aflarea adevarului.

Rog ca FRF si LPF sa se gandeasca ca trebuie sa puna in aplicare cele doua decizii ale ICCJ. Aceasta echipa care va juca diseara cu Dinamo trebuie retrogradata", a spus Florin Talpan pentru ProTV.

COMUNICAT OFICIAL:

Este o victorie binemeritata. Am muncit foarte mult pentru a castiga acest dosar. Sunt multumit ca instanta a tinut cont de toate probele depuse la dosarul cauzei care duceau in mod evident la concluzia ca exista un singur club Steaua Bucuresti si acesta este Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti. Nu pot exista mai multe cluburi cu denumirea Steaua Bucuresti sau Steaua. Nu am avut langa mine niciun sprijin din partea fostei conduceri a Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, nici a actualei conduceri a clubului, si nici a Ministerului Apararii Nationale. Din contra, unele persoane, cu functii de conducere, mi-au pus piedici in apararea intereselor institutiei statului Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti in demersurile legale. Cu toate acestea, desi inca nu voi numi aceste persoane care mi-au pus piedici, ministrul si conducerea Ministerului le cunoaste foarte bine din multitudinea de memorii pe care le-am inaintat atat ministrului, cat si structurilor abilitate din cadrul Ministerului Apararii Nationale si impotriva carora nu a fost luata nici pana in prezent nicio masura. Sper ca noul ministru al Apararii sa dispuna masuri impotriva tuturor celor care se fac responsabili. Vreau sa le multumesc tuturor celor care au fost si sunt alaturi de mine in demersul meu de a conserva brandul Steaua Bucuresti, care apartine exclusiv Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, cel care l-a creat si l-a dezvoltat si sub egida caruia s-au obtinut performante interne si internationale deosebite.

Pentru cei care imi critica munca: le spun ca mi-am facut datoria si am incercat sa nu dezamagesc milioane de suporteri stelisti. Pot sa-i asigur pe acestia ca pot face mult mai mult pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua daca as avea posibilitatea sa ma implic mai mult la nivel de conducere. Sper ca noul ministru al apararii nationale sa-mi aprecieze macar de acum incolo munca si sa fie alaturi de mine in demersurile viitoare, pentru a apara acest bun national al statului roman. Brandul Steaua Bucuresti este un bun national, include denumirea Steaua Bucuresti si Steaua, precum si toate siglele utilizate, de-a lungul timpului, de Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti. Steaua este un brand notoriu romanesc, 100% de stat, cu un palmares invidiat de oricare dintre cluburile din lume la toate sectiile sportive. Suntem prea concentrati pe noi insine pentru a renunta la drepturile obtinute de parintii nostri si la mostenirea copiilor nostri. Exista, intr-adevar, o legatura puternica intre CSA Steaua si MapN: lupta pentru dreptate si pentru drepturi. Unii o fac pe calea razboiului, altii o fac pe calea judiciara.

George Becali a incercat sa preia in mod fraudulos echipa de fotbal tinand o sedinta a Adunarii Generale a Asociatiei si supunand la vot o presupusa infiintare de catre Asociatie a unei Societati Comerciale, pentru a produce dividende, cand, de fapt, singurul scop era infiintarea unei societati in care acesta sa detina tot controlul si, practic, sa-si insuseasca intreaga echipa de fotbal si numele Steaua Bucuresti. Faptul ca acest lucru s-a si intamplat, prin inlaturarea ca actionar a Asociatiei din cadrul Societatii Comerciale, urmata in scurt timp si de preluarea actiunilor de catre George Becali, arata reaua sa credinta la infiintarea Societatii Comerciale.

Parata intimata, SC FC Steaua Bucuresti SA, a incercat sa induca in eroare instantele de judecata depunand la dosarul cauzei inscrisuri pe care nu au putut sa le prezinte, la solicitarea instantei, in original, in opinia mea fiind false. De exemplu Raportul 910 din 19 iunie 1998 atasat de intimata parata SC FC Steaua Bucuresti SA, are atasat un statut al Asociatiei Fotbal Club Steaua Bucuresti, care la Art. 2 face trimitere la Ordonanta 26/2000. Cum a fost posibil sa se inainteze un Raport in anul 1998 si sa se ataseze un Statut cu referire la anul 2000? in plus, pe acel Raport nu exista semnatura ministrului Apararii. Exista un „Da“ si data, 27 iunie, dar nu exista semnatura ministrului.

SC FC Steaua Bucuresti SA nu a primit niciodata palmaresul obtinut de CSA Steaua Bucuresti. in palmares intra victoriile, cupele, trofeele, medaliile, pozitiile in clasamente, fie nationale, fie internationale, obtinute de sportivii, fotbalisti in cazul de fata, care stim foarte bine ca au castigat Cupa Campionilor in 1986, Supercupa Europei in 1987 si alte competitii. Acestia au activat in cadrul CSA Steaua Bucuresti, palmaresul echipei de fotbal, al CSA Steaua, apartine in exclusivitate, conform legii, CSA Steaua Bucuresti, facand parte din patrimoniul acestui club.

FCSB SA si-a insusit pe nedrept acest palmares inca de la infiintarea societatii. Aceasta stare de fapt a dus la deprecierea aproape iremediabila a imaginii si blazonului Steaua Bucuresti atat pe plan intern, cat si international, prin actiunile rusinoase ale fostei conduceri a FCSB SA, dar si ale creditorului George Becali, actiuni care au culminat cu condamnari penale ale acestora.

Consider ca FRF si LPF nu ar fi trebuit sa permita ca noua echipa SC FCSB SA sa evolueze direct in prima divizie, ca o continuatoare a legendarei Steaua Bucuresti, ignorand hotararile irevocabile ale inaltei Curti de Casatie si Justitie din 2014. Mai mult, nici pana in prezent nu au informat UEFA corect, acest for continuand sa afiseze SC FCSB SA cu palmaresul care apartine CSA Steaua Bucuresti. Sper ca ministrul apararii nationale sa dispuna de urgenta masuri pentru destuirea tuturor celor care se fac vinovati, care au incercat sa musamalizeze problemele foarte grave prezentate de mine. Nu ar fi existat aceste probleme daca fostul comandant George Boroi si conducerea clubului si unii sefi din cadrul directiei Ministerului Apararii Nationale ar fi respectat prevederile actelor normative in vigoare. Sper ca FRF si LPF sa dispuna de urgenta masuri“.