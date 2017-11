Cum fura hotii masina din fata casei in MAI PUTIN DE UN MINUT! Imagini in premiera! Ce echipament special folosesc. VIDEO

Politia britanica a obtinut imagini in premiera cu hoti care folosesc intrumente high tech pentru a fura masini.

Politia din West Midlands a publicat imagini cu doi hoti care folosesc un releu de inalta performanta care ii ajuta sa intre in masina fara chei in mai putin de un minut! In acest fel, un Mercedes de generatie noua a fost furat in timp record!

In imagini apar doi barbati costumati complet in alb, iar unul dintre ei are in brate o cutie care scaneaza prin pereti, usi si ferestre.

El scaneaza cu aceasta cutie in fata casei si asteapta ca aceasta sa intercepteze semnalul cheilor aflate in casa. Semnalul este transmis mai departe catre o alta cutie, aflata la celalat hot langa masina.

Sistemul de inchidere centralizata al masinii este pacalit, iar usile se deschid. Unul dintre ei se urca la volan si demareaza, in timp ce celalalt pleaca la volanul masinii cu care a venit. Toata operatiunea dureaza mai putin de un minut!

Jaful s-a petrecut pe 25 septembrie, iar politia nu i-a gasit pana acum pe autori. Imaginile au fost publicate in speranta ca vor primi indicii in privinta celor doi hoti. E pentru prima data cand o asemenea operatiune este filmata, insa cei doi hoti s-au protejat bine cu costume prin care nu se distinge absolut nimic despre identitatea lor.

Pana atunci, politistii britanici recomanda folosirea de echipamente ce blocheaza accesul acestor relee la semnalul cheilor si blocarea volanului. In plus, proprietarii mai pot cere instalarea unui software de urmarire a masinii prin GPS.