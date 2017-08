La un pas de tragedie! Un jucator de la Mioveni s-a prabusit pe teren din cauza caldurii!

Jucatorul Ionut Burnea a cazut pe teren dupa ce i s-a facut rau din cauza caldurii.



Sa planga Ronaldo! Steaua - Sporting, play-off-ul Champions League, in direct la PRO TV pe 15 si 23 august! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

In prima etapa a noului sezon din campionatul ligii secunde, Ionut Burnea in varsta de 24 de ani a devenit o victima a caniculei. In timpul meciului cu CS Afumati, fotbalistul s-a prabusit pe gazon, transmite Liga2.ro

Echipa medicala a intrat pe teren si l-a stabilizat pe jucator. Acesta a parasit terenul pe propriile picioare, insa a fost inlocuit de antrenor cu Ichim.



Meciurile din Liga a 2-a se joaca la ora pranzului, cand temperaturile sunt foarte ridicate. La nivelul gazonului se inregistrau aproape 40 de grade.