VIDEO | Hategan a depasit momentul "Irlanda": "A fost trist, dureros si neplacut!" Ce sanse sunt sa fie prezent in Rusia: "Vom vedea!"

Ovidiu Hategan a fost desemnat cel mai bun arbitru roman din 2017 la gala AFAN.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Hategan nu va fi la centru la meciurile de la Campionatul Mondial din aceasta vara, insa sunt sanse sa fie unul dintre arbitrii video din Rusia.

"Arbitrajul video o sa aduca imbunatatiri. Ati vazut rezultatele si in alte campionate. Dar discutii vor fi intotdeauna, insa sunt ferm convins ca acele greseli mari vor fi eliminate. Lista cu cei 36 de arbitri de la Campionatul Mondial a fost deja afisata. Din pacate, nu ma aflu printre cei 36. Vom vedea daca am vreo sansa ca arbitru video", a declarat Ovidiu Hategan.

Hategan a vorbit si despre cel mai negru moment al sau din 2017: meciul de baraj dintre Irlanda de Nord si Elvetia. Calificata la Campionatul Mondial s-a decis dupa o greseala a lui Hategan. Arbitrul roman spune ca a fost o perioada dificila pentru el, perioada pe care a depasit-o insa.



"A fost un moment trist si neplacut pentru mine. Trist pentru ca am facut acea greseala, dureros pentru ca impreuna cu echipa mea am avut prestatii foarte bine. In lumea noastra, a arbitrilor, este la fel ca la portari: o greseala se vede intotdeauna. Am trecut peste acel moment, sunt un om puternic. Familia a fost langa mine", a mai afirmat Hategan.