Andone si-a dat demisia de la Dinamo, dupa sedinta cu Negoita si Mutu. EXCLUSIV | Trei favoriti pentru inlocuire

UPDATE | Exclusiv: Pe lista dinamovistilor a aparut si cel de-al treilea nume: Liviu Ciobotariu

UPDATE | Doua nume se vehiculeaza in acest moment pentru inlocuirea lui Andone: Cosmin Contra si Claudiu Niculescu.

Contra a declarat ca este dispus sa semneze cu echipa din Stefan cel Mare.

In trecut, Claudiu Niculescu a mai refuzat postul de principal la Dinamo, considerand ca nu este inca pregatit.

UPDATE | Ioan Andone s-a despartit in aceasta seara de Dinamo. Ramai pentru amanunte!

Sefii lui Dinamo discuta, impreuna cu antrenorul Ioan Andone, viitorul echipei. Digisport noteaza ca Ionut Negoita i-a convocat pe Mutu si Andone in aceasta seara la o sedinta la sediul sau de la hotelul RIN.

Andone evita sa isi dea demisia, intrucat aceasta are o clauza de 150.000 de euro in cazul in care este dat afara.

Pe de alta parte, Negoita ar vrea sa-l convinga macar pe Andone sa accepte o suma mai mica.