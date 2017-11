Transferul lui Ianis Hagi la FCSB prinde contur! Anuntul de ULTIMA ORA a lui Gica Hagi

Ianis Hagi e nemultumit de statutul sau la Fiorentina si isi va cauta o echipa iarna asta.

Pescara, in Serie B, sau o revenire in Liga I? Gica Hagi a explicat azi ca fiul sau nu va lua in calcul prima varianta, dintr-un principiu la care tin amandoi - niciodata in Liga a doua!



"Cu tot respectul pentru Pescara, dar nu e ideea mea, si nici a lui Ianis, sa mearga in liga a doua. Indiferent, oriunde, in orice tara, el isi doreste sa joace in prima liga."

"Poate fi in Italia, in Romania, in Franta, oriunde, in Spania, dar nu in Liga a doua."

"Vom vedea ce se va intampla in iarna. Daca lucrurile vor continua tot pe aceasta linie, va trebui sa gasim o solutie, sa mearga undeva unde sa joace."

"Ii trebuie o echipa la care sa joace, care il doreste, care il vede, care ii va da spatiu."

"Ii lipseste ritmul si intensitatea jocului. Una e sa te antrenezi, alta e sa joci."

"Ianis e un decar veritabil, un numar 10 pur. Cred ca Romania re nevoie de acest decar, ca vad ca e batalie mare", a spus Gica Hagi.

Din iarna la FCSB?



Gigi Becali a anuntat saptamana trecuta, la Ora exacta in sport, ca Steaua are usa deschisa pentru Ianis in aceasta iarna.

"Trebuie doar sa isi doreasca si baiatul sa vina la noi, si transferul se face", a spus Becali la PRO X.

Si Dan Petrescu a vorbit zilele trecute de Ianis: "E un jucator foarte interesant si pentru CFR Cluj."

Regula "niciodata in liga a doua" contrazice tocmai cariera lui Gica Hagi. Cel mai bun fotbalist al Romaniei a evoluat in Serie B, la Brescia, la inceputul anilor '90, chiar inainte de Cupa Mondiala din Statele Unite.