Stelistii confirma 4 sosiri si anunta alte transferuri. Mihai Stoica: "Se negociaza in aceste momente cu un fundas"

Stelistii au confirmat si sosirile tinerilor Niga si Szecui. Mihai Stoica anunta ca se negociaza si cu alti jucatori, intre care un fundas central.

"Negocieri nu sunt cu niciun fundas din Portugalia. Eu nu ma ocup de transferurile Stelei. Am o pedeapsa complelentara pe care o respect cu minutiozitate. Deciziile instantei nu sunt unele cu care sa te joci. Daca eu pot, impreuna cu Nicolae Dica, sa propun un jucator, e una. Ca pot sa transmit unui jucator ce doreste patronul, e alta. Nu pot sa particip la negocieri, pentru ca imi e interzis prin natura functiei pe care o am.

Negocierile le poarta patronul sau presedintele clubului, Valeriu Argaseala. Nu am drept de semnatura, nici macar posibilitatea sa semnez vreun alt act, chiar daca nu e vorba de un contract de transfer. Nu am fost in Portugalia de doua ori in ultimul an, chiar deloc.

Au venit Junior Morais si Ionut Larie. Vor mai fi doi jucatori tineri, de perspectiva: Toma Niga si Szecui, veniti in urma propunerilor facute de Nicolae Dica.

Exista o oferta facuta pentru un jucator care va pleca astazi cu noi. Nu stiu suma si nu pot divulga numele jucatorului, dar e posibil sa plece.

Suntem in discutii si pentru aducerea unui fundas central, altul decat cel despre care se spune. Doar Gigi Becali stie mai departe ce se va intampla. Suntem foarte aproape de transferul lui Budescu, jucator pe care Gigi Becali l-a dorit enorm. Stiu ca Gigi Becali e foarte criticat pentru politica pe care o are si pentru implicarea sa. Am vazut foarte multi specialisti suparati pe modul in care Becali conduce Steaua. Atunci cand faci profit, se pare ca politica pe care o ai e cea mai buna", a declarat MM Stoica.