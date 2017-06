"Este o onoare sa antrenez clubul pe care il iubesc". Declaratiile lui Dica la prezentarea oficiala in functia de antrenor al Stelei

Nicolae Dica sustine prima conferinta de presa din postura de antrenor al Stelei.

UPDATE Declaratiile lui Dica la prezentarea oficiala

"Este o onoare sa antrenez aceasta echipa, mi-am dorit din tot sufletul si nu credeam ca se va intampla asa repede. Voi munci cat voi putea de mult, din dragoste pentru acest club, pentru ca il iubesc. Am petrecut ani extralodinari la acest club", a declarat Nicolae Dica.

"Mi-ar fi placut sa am toti jucatorii la plecarea in cantonament, dar nu e o mare problema daca acesti jucatori vor veni in 3, 4, 5 zile. Am petrecut un an si jumatate la Pitesti, cu rezultate bune si am format un grup unit. A venit oportunitatea de a ajunge la Steaua si a insemnat foarte mult. Stiu unde am venit, stiu ce se cere la Steaua si am venit cu mare incredere ca pot indeplini obiectivele clubului.

Conteaza perioada un an jumatate petrecuta ca secund aici, la Steaua. Doar Nita si Filip mai sunt din lotul acela, dar m-a ajutat acea perioada. Si atunci m-am bucurat foarte mult ca mi s-a oferit ocazia sa ajung ca secund. Chiar imi mai doream sa mai joc un an, dar a venit oportunitatea sa devin antrenor secund si am decis ca a meritat sa imi inchei pentru asta cariera de jucator la 34 de ani.

Sunt sigur ca voi putea gestiona aceste lucruri. Nu stiu ce s-a intamplat in trecut, ca se dicteaza prin telefon. Eu stiu ce am vorbit cu domnul Becali inainte sa semnez contractul si cred ca vom avea o colaborare buna. Au contat foarte mult sfaturile de la alti antrenori care au trecut pe la Steaua. Majoritatea mi-au spus sa accept, pentru ca e o sansa in cariera si in viata. Nu stiu cati antrenori din Romania ar fi refuzat această oferta.

Am vorbit foarte putin cu domnul Reghecampf, ne-am intalnit la un eveniment. Am vorbit mai mult cu cei care au ramas din staff-ul dansului si cu Meme si am considerat ca nu trebuie sa vorbesc mai mult cu dansul", a mai spus Dica.

Viorel Tanase, antrenorul principal in acte al FCSB, a facut si el primele declaratii dupa sosirea la formatia ros-albastra.

"Sunt onorat si fericit ca am ajuns la cel mai titrat club din Romania. Sunt constient ca am venit la un club mare, cu ambitii mari si sper sa avem rezultate impreuna", a afirmat si Viorel Tanase.

Nicolae Dica isi incepe astazi mandatul la Steaua. Jucatorii ros-albastri s-au reunit si ei in aceasta dimineata, efectuand vizita medicala. La vizita s-au prezentat si noile transferuri: Ionut Larie si Junior Morais, dar si tinerii Toma Niga si Daniel Benzar.

