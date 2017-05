Scenariul halucinant care arunca in aer finalul de sezon: CSU Craiova, exclusa! Steaua, cea mai dezavantajata

Patronul Stelei, Gigi Becali, a anuntat ca a trimis instiintare catre FRF, LPF si UEFA dupa ce Craiova a folosit mai multi juniori la duelul cu Viitorul.

Finalul de sezon in Liga 1 este mai incins ca niciodata! Viitorul este mare favorita la titlu, Steaua si Dinamo spera si ele. Meciul de duminica seara dintre CSU Craiova si Viitorul a provocat insa un scandal urias dupa ce gazdele au introdus pe teren mai multi juniori in locul titularilor obisnuiti.

Reactiile celor de la Steaua au venit rapid si au fost foarte dure. Gigi Becali spune chiar ca CSU Craiova ar trebui sa fie exclusa pentru desconsiderarea competitiei! Un astfel de scenariu ce pare totusi improbabil in acest moment ar fi insa in detrimentul ... Stelei! Echipa lui Laurentiu Reghecampf nu ar mai avea nicio sansa matematica la titlu!

Excluderea Craiovei ar duce la anularea rezultatelor acestora iar acest lucru ar avantaja-o cel mai mult pe Dinamo! In playoff, CSU Craiova a avut urmatoarele rezultate: 0-0 si 2-2 cu Dinamo, 1-0 si 0-1 cu Viitorul si 0-1 cu Steaua. Ceea ce ar insemna ca Dinamo va pierde 2 puncte in clasament, in timp ce Viitorul si Steaua ar avea 3 puncte in minus in clasament! Pentru Steaua ar fi insa finalul luptei la titlu pentru ca ar mai avea un singur meci de disputat, contra Astrei! Astfel, echipa lui Laurentiu Reghecampf ar putea termina maxim la egalitate de puncte cu Viitorul care are avantaj in rezultatele directe!

Cum ar arata clasamentul daca CSU Craiova ar fi exclusa si rezultatele anulate:

1. Viitorul 7 meciuri 38 de puncte

2. Dinamo 7 meciuri 37 de puncte

3. Steaua 7 meciuri 35 de puncte

4. CFR Cluj 7 meciuri 28 de puncte

5. Astra 7 meciuri 22 de puncte