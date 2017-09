Scandal la Craiova, inainte de inaugurarea stadionului! Olguta Vasilescu cere schimbarea numelui "Ion Oblemenco"! Reactia familiei legendei din Banie

Lia Olguta Vasilescu spune primaria ar trebui sa incerce sa scoata bani din numele noului stadion de la Craiova.

Lia Olguta Vasilescu a spus ieri, in timpul vizitei de partid de pe care a facut-o la noua arena din Craiova, ca stadionul ar trebui sa poarte numele unei companii care sa aduca bani primariei, mai ales ca "Ion Oblemenco" este o marca inregistrata la OSIM, de catre familia legendei din Banie.

"Daca ar fi dupa mine, as organiza o licitatie pentru denumirea stadionului cu firmele mari, exact cum este in Occident, cine vrea sa dea denumirea acestui stadion, sa plateasca cheltuielile cu utilitatile. Ar fi un ajutor foarte mare si pentru primarie, mai ales ca numele de Oblemenco este inregistrat deja la OSIM de catre familie", a spus fostul primar al Craiovei, in prezent ministru al muncii.

"Iubirea fata de o mare legenda nu are pret"

In replica, fata lui Ion Oblemenco, Clara Pigulea, a precizat faptul ca familia fostului mare jucator si antrenor din Banie, nu are si nici nu va avea vreo pretentie materiala de pe urma folosirii numelui, chiar daca "Oblemenco" este o marca inregistrata la OSIM.

"E adevarat, am inregistrat noi, ce din familie, numele ” Ion Oblemenco” la OSIM pentru a-l proteja si a-l feri de eventuale si nedorite situatii si contexte publice care sa-i fi daunat imaginii si memoriei tatalui meu."



"Dar asta nu inseamna sub nicio forma, ca noi, cei din familie, am pretinde bani sau orice alta recompensa materiala din partea Primariei Municipiului Craiova, in cazul in care aceasta institutie ar decide sa pastreze numele “ Ion Oblemenco”. Nu pretindem nimic in afara de respectul fata de numele “ Ion Oblemenco”. Asa cum suntem siguri ca il vom avea si in cazul in care alta ar fi alegerea oficialitatilor Orasului Craiova."



"Iubirea fata de o mare legenda nu are pret si noi stim asta, si o stiu mai bine decat noi, suporterii Stiintei, cei care l-au iubit si pretuit pe “ Tunarul” din Banie, indiferent daca oamenii zilelor noastre nu au poate, intotdeauna timp sa-si aduca aminte de cei care au construit istoria, la fel de frumoasa ca noul stadion. Si poate chiar mai frumoasa", a spus Clara Pigulea, fata lui Ion Oblemenco.