'Sa ia pastile, sa-si vada de treaba! Astea sunt doar BOMBE. Sa se uite pe net sa vada ce am facut la Steaua!' Reactia DURA a lui Reghe dupa o saptamana HORROR

Reghecampf nu se teme ca va fi dat afara de la Steaua. Antrenorul spune ca nu are nicio implicare in 'episodul Zurich' si ii asigura pe cei care-l critica: "Nu exista nicio problema intre mine si Becali!"

Ce a spus Reghecampf despre jocul Stelei din ultimul timp: "Venim dupa o perioada foarte grea, am incercat sa integram jucatorii. Denis a intrat foarte bine, Tanase a revenit si el cu echipa. Jucatorii nostri au o valoare foarte mare, reactia lor va fi alta de acum incolo. Am mers la Medias, am incercat sa castigam meciul.

...despre episodul Zurich, cu referire la jurnalistul Decebal Radulescu, cel care l-a intrebat pe Gigi Becali despre subiect: Sa stea linistit, sa ia pastile si sa-si vada de treaba. N-am niciun fel de problema. Poate sa vada ca am facut lucruri bune, poate sa se uite pe internet si sa vada. Nu am nimic de impartit cu nimeni. E o strategie proasta, nimeni nu poate interveni intre mine, MM si patronul echipei. Subiectul asta e doar o bomba aruncata. Niste oameni care cred ca fac bine vor sa iasa in fata cu niste subiecte care nu fac bine. MM trebuie sa-i dea explicatii doar patronului. Tot ce se intampla e la vedere, nu avem nimic de ascuns.

...despre Marius Sumudica: Respect ce a facut Sumudica la Astra. Nu stiu daca Sumudica vorbeste zilnic cu patronul nostru, eu stiu ca eu vorbesc zilnic cu patronul. Din partea mea exista respect pentru toata lumea.