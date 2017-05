Plecarea lui Reghecampf, confirmata! Echipa nu e deloc una impresionanta, stadion de doar 12.000 de locuri

Reghecampf e aproape de plecare.

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Laurentiu Reghecampf e ca si plecat de la Steaua. Chiar daca evita sa vorbeasca despre acest lucru, asteptand finalul de campionat, Reghecampf se pare ca a semnat deja cu Al Wahda.

Informatia a fost confirmata si de Dan Petrescu, cel care o antreneaza pe Al Nasr, echipa ce va disputa finala Cupei cu Al Wahda. ”Asa am auzit si eu pe aici, pe la impresari, unii zic ca Reghe ar veni la echipa cu care jucam noi finala, dar stiti cum e, exact nu pot sa spun nici eu, pana una alta sunt doar vorbe”, a declarat Dan Petrescu.

Al Wahda nu este una dintre echipele mari din zona araba, avand un stadion de doar 12.000 de locuri. Clubul a luat doar 4 titluri in istorie, ultimul in 2010, iar in Cupa Campionilor Asiei a ajuns cel mai departe in semifinale, o singura data, acum 10 ani.