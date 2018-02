Pleaca "Tati" vine "Mami || OFICIAL! Miriuta, DAT AFARA de la Dinamo! Florin Bratu e noul antrenor din Stefan cel Mare

Ionut Negoita a decis sa-l demita pe Vasile Miriuta dupa ratarea calificarii in playoff.

UPDATE: Florin Bratu e oficial noul antrenor al lui Dinamo

Comunicat: Bucuresti, 26 februarie 2018. FC Dinamo Bucuresti anunta prin intermediul site-ului oficial al clubului, www.fcdinamo.ro, incheierea raporturilor contractuale cu antrenorul principal Vasile Miriuta.

De astazi, noul antrenor al echipei din Stefan cel Mare este Florin Bratu (38 de ani), ultima oara selectioner al reprezentativei Under 18 a Romaniei.

Florin Bratu va fi prezentat oficial intr-o conferinta de presa programata in aceasta dupa-amiaza, la ora 15:30, in cantonamentul de la Saftica.

Fost atacant al echipei din Stefan cel Mare de-a lungul a patru sezoane (2005-2006 si 2007-2010), Florin Bratu a castigat Supercupa Romaniei in tricoul alb-rosu, in 2005, marcand 28 de goluri in 67 de partide pentru Dinamo in prima liga a Romaniei.

Dupa o cariera impresionanta ca jucator, Florin Bratu si-a inceput, in urma cu patru ani, activitatea de antrenor principal.

A antrenat Dinamo II Bucuresti (2014-2015), CS Tunari (2015-2016), Dinamo Under 19 (2016-2017) si reprezentativa Under 18 a Romaniei (2017-2018).

Cu echipa sub 19 ani din cadrul clubului din Stefan cel Mare, Florin Bratu a castigat Liga Elitelor in 2017, cea mai importanta competitie pentru juniori organizata in Romania.



Rusinea istorica de la Dinamo nu ramane fara urmari. Vasile Miriuta va fi demis azi de la Dinamo, dupa ce a ratat calificarea echipei in playoff. Miriuta a mai fost aproape de demitere pe 22 noiembrie, cand conducerea clubului i-a luat masina direct din parcare. Atunci, Negoita a vrut sa-l aduca pe Claudiu Niculescu, insa a fost refuzat. Acum l-a ales pe Florin Bratu, selectionerul nationalei U18.

Bratu nu are licenta PRO, astfel ca antrenorul principal din acte ca fi Iulian Mihaescu. Bratu va semna pana in vara, cu optiune de prelungire pentru urmatorii ani.

De la Dinamo pleaca cel poreclit "Tati" si vine cel poreclit "Mami", Florin Bratu, fost jucator al lui Dinamo in 2005-2006 si 2007-2010.

Bratu a castigat titlul cu juniorii lui Dinamo anul trecut, iar in prezent e selectionerul U18.

Ramai pentru amanunte in timp real de la numirea noului antrenor de la Dinamo.