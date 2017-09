Oferta IMPOSIBIL de refuzat pentru Petrescu de la nationala, CFR nu l-a lasat sa plece! Dezvaluiri de ultima ora ale lui Super Dan

Dan Petrescu si-a dat acordul sa devina selectioner, dar sefii CFR-ului s-au opus.

Petrescu spune ca FRF ii oferea posibilitatea de a pregati in paralel si Romania, si CFR-ul.

"Federatia m-a dorit foarte mult la nationala. Era o oferta foarte buna pentru mine, puteam sa antrenez si CFR-ul, si echipa nationala. Am fost de acord, dar trebuia sa fie si clubul. Am inteles cum au gandit. Nu puteam sa las echipa, se gandeau ca nu pot sa ma concentrez in doua locuri.

Banii cheltuiti de CFR, totul a fost facut pentru mine, cei din conducere s-au gandit ca trebuie sa ma concentrez 100% la CFR. E a doua oara cand am sansa de a pregati echipa nationala, daca va exista si o a treia, sper sa nu o mai ratez. Vreau sa-mi duc acum contractul la capat, sa raman si dupa aceea la CFR, ma simt foarte bine aici. Vreau ca CFR-ul sa ajunga in grupele Champions League. Sunt foarte multi antrenori romani care pot sa pregateasca nationala. Le multumesc tuturor celor care m-au votat in Comisia Tehnica, Federatiei pentru ca m-a ofertat si fanilor care au votat pe site-uri ca eu sa fiu selectioner", a spus Petrescu.