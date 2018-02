Lupescu: "Mi-am incheiat socotelile cu UEFA! Am luat decizia cu inima, nu cu capul!" EXCLUSIV | Lupescu i-a stabilit soarta lui Contra: ce se va intampla cu selectionerul nationalei

Ionut Lupescu si-a depus candidatura si intra in cursa pentru alegerile FRF.



Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

UPDATE: Cristi Balaj a anuntat ca va intra in echipa lui Ionut Lupescu. Lupescu este sustinut de fostii sai colegi din "Generatia de Aur", inclusiv de consilierul guvernamental Gica Popescu.

Alegerile de la FRF vor avea loc pe 18 aprilie.

Ionut Lupescu a declarat ca a incheiat colaborarea cu UEFA si se declara hotarat sa isi duca la bun sfarsit proiectul. Lupescu afirma insa ca nu va putea castiga alegerile daca nu va fi sustinut de toti oamenii din fotbal.

Ionut Lupescu a vorbit si despre situatia lui Cosmin Contra si spune ca selectionerul nu trebuie sa isi simta postul amenintat daca el va deveni presedintele FRF.



"E munca foarte multa. Nu a fost o decizie usoara, dar am luat-o cu inima, nu cu capul. In ultimul an si mai ales in ultimele luni am primit multe telefoane de la oamenii din fotbal. Am decis sa fac acest pas pentru ca si eu am crescut aici si e datorie. Singur nu voi putea absolut nimic daca nu va fi toata lumea alaturi de noi. Am decis sa fac acest pas pentru a reusi sa revigoram fotbalul romanesc. Sunt foarte hotarat, foarte ambitios. Nu mi-e frica sa o iau de la zero. Mi-am incheiat socotelile cu UEFA.

De ce sa aiba emotii Cosmin Contra? Abia a fost numit selectionerul federatiei. Are un proiect acum cu Nations League, trebuie lasat sa lucreze", a declarat Ionut Lupescu la ProX.