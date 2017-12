Juventus Colentina, SOMATA de Juventus Torino sa isi schimbe numele! Inca o veste pentru club: chinezii, aproape sa cumpere clubul!

Juventus Colentina a fost somata de campioana Italiei sa-si schimbe numele. Patronul negociaza cu un grup de investitori chinezi, care au mers aseara pe National Arena la meciul cu Steaua.

Chinezii vor sa cumpere un club din Romania si au ajuns tocmai in Colentina. Delegatia lor a urmarit aseara partida cu Steaua de pe National Arena, iar Marin Barbu confirma discutiile.

In plus, antrenorul nou-promovatei a dezvaluit ca Juventus Torino i-a somat pe romani sa isi schimbe numele, iar clubul se va numi FC Colentina din vara viitoare.



"Chinezii cumpara cluburi in toata lumea. La noi este un club curat, fara datorii la stat, la Fisc, platile sunt la zi, deci cumpara un club alb. De ce sa nu investeasca intr-o echipa cum este Juventus? Cu toate ca din vara, Juventus Torino ne-a somat sa ne schimbam numele. De ce sa nu investeasca si chiar in Colentina, daca se va rezolva cu cea retrocedare, de ce sa nu se investeasca intr-un nou stadion, chiar si in alta parte.

Ce va spun e foarte serios, patronul nostru a luat foarte in serios, puteau sa ne dea in judecata si sa platim daune. Patronul nostru a cerut ragaz pana la finalul campionatului, iar din campionatul urmator o sa ne numim altfel.

Cel mai probabil o sa fie un nume din perioada dintre primul si al doilea razboi mondial, era o echipa FC Colentina daca mai tineti minte", a spus Marin Barbu.

Chinezii care au venit sa cumpere Juventus Colentina.

Captura: Digi