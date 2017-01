Ii cere Andone demisia lui Mutu? :) Dinamo, niciun transfer: "Am zis sa il dam pe Gnohere, dar nu la Steaua!"

Dinamo ramane singura echipa din playoff care n-a facut nicio achizitie in aceasta iarna.

"Mutu sa isi vada de treaba lui, sa faca lucrurile pentru care a fost adus la Dinamo", ii transmitea Andone lui Adi Mutu in toamna, in perioada de maxima tensiune de la Dinamo.

Dupa jumatate de sezon, Andone e in grafic cu obiectivele. E pe loc de playoff, la 5 puncte de lider (dupa injumatatire), e calificata in sferturile Cupei Romaniei si cu un pas in finala Cupei Ligii, dupa 4-1 in prima mansa a semifinalei cu Steaua.

Problemele sunt in birouri. Dinamo se lupta din rasputeri sa faca macar un transfer. Cu doua saptamani inainte de reluarea campionatului, Dinamo ramane singura echipa din playoff care nu a cumparat nimic.

Ba mai mult, si-a cedat doi dintre cei mai valorosi jucatori din lot - Gnohere la Steaua si Vali Lazar la Al Sailiya (Qatar).

Andone spune ca a fost de acord cu cedarea lui Gnohere, dar i-a rugat pe cei din conducere sa nu il vanda la Steaua.

"Am avut o discutie cu Gnohere si mi-a spus ca o sa inceapa sa se pregateasca altfel. Dar el nu mai avea chef de Dinamo. Le-am zis sefilor, cand m-au intrebat, am zis ca sunt de acord sa il vanda, dar nu la Steaua.", a spus Andone la DigiSport.