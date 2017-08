Hagi l-a felicitat pentru calificare, Becali il face PRAF: "N-am vazut in viata mea echipa mai slaba ca APOEL... Tel Aviv!"

Gigi Becali a profitat de calificarea Stelei in playoff-ul Champions League pentru a plati cateva polite rivalilor din Liga I.

Dupa ce i-a ironizat pe dinamovisti pentru esecul cu Bilbao, Becali l-a luat la tinta si pe nasul sau, Gica Hagi, cel care i-a suflat titlul de campion in sezonul trecut. Becali spune ca cipriotii de la APOEL au fost extrem de slabi, iar Viitorul trebuia sa defileze alaturi de Steaua in cea mai importanta competitie europeana.



"N-am vazut in viata mea echipa mai slaba ca aia, APOEL... Tel Aviv (n.r. APOEL Nicosia a jucat cu Viitorul). Hagi e suparat si e normal. Aia e cea mai slaba echipa, stie si el. Trebuia sa dea trei, patru goluri aici. Nu stiu cum au putut sa piarda.

Nu puteam sa tin cu Viitorul, dar nici sa fiu impotriva nasului meu, deci am preferat sa nu ma uit. Cu Viitorul nu puteam sa tin. Si vedeam 2-0, 3-0, 4-0... Nu stiu ce s-a intamplat, cred ca a fost un ghinion. Cum sa-i bata echipa aia de doi lei cu 4-0!?", a spus Becali.

Declaratia vine la o zi dupa ce Viitorul a postat un comunicat pe site-ul oficial in care o felicita pe Steaua pentru calificarea in playoff-ul Champions League. Vicecampionii intalnesc Sporting Lisabona pe 15 si 23 august, in direct la ProTV!