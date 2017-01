"Gratiati abuzul in serviciu? Sa gratiati si santajul!" Becali, aparitie surpriza la dezbaterea ordonantelor

Gigi Becali a fost prezent in aceasta dimineata la dezbaterea publica a celor doua ordonante de urgenta privind gratierea si modificarea codului penal.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Gigi Becali i-a prezentat Ministrului Justitiei o hartie cu ideile sale privind aceste ordonante. Finantatorul Stelei a afirmat ironic ca daca tot este gratiat abuzul in serviciu, atunci ar trebui gratiate si santajul si inselaciunea.

"Daca vrei sa iesi din puscarie macar sa platesti pe loc prejudiciul. In proiectul asta, sa va arat altceva. Vi-l dau pe Visinescu, dar nu am nimic cu el, desi ar trebui sa am, pentru ca am avut chinuita familia in puscarii. El a luat 20 de ani, da? Dupa proiectul asta, Visinescu iese dupa 3 ani, ca sa stiti."

"Am scris, le-am dat in scris. Am vorbit mai mult ca era Vulpe acolo, criminal, directorul ANP. O sa fie dat afara. Nu are ce cauta acolo. Taie toate invoirile, se crede stapan."

"Am facut o propunere de bun simt. Adica nu se gratiaza coruptia, nu se gratiaza traficul de influenta, toate infractiunile de coruptie. Dar am zis ca daca se gratiaza abuzul in serviciu, unde poti fura 100 de milioane de euro, macar sa se gratieze si santajul, adica Diaconescu. Si inselaciunea. Daca il inseli pe unu, poti sa mediezi, de ce sa nu beneficiezi de gratiere?"

"Alta chestiune care trebuie schimbata. Daca nu se da 10% castig la toti detinutii, problema CEDO nu va fi rezolvata. Pentru ca vor fi mai multe cereri la CEDO. Daca le dai 10% castig, nu mai au motiv, au primit toti un castig. Adica o zi la 10 zile. Daca e gratiere, sa beneficieze toata lumea, nu numai unii", a declarat Gigi Becali.