Dezvaluirile SOCANTE ale unui strain celebru din Liga 1: "Mi s-au pus catuse si am fost dat afara din Romania! Politia de la DINAMO a facut asta!"

Da, rivalitatile din Liga 1 au ajuns ATAT de departe!

Fostul fundas de la FC National si Poli Timisoara Jonathan McKain si-a anuntat retragerea din fotbal. Intr-un interviu acordat FourFourtTwo, fotbalistul isi povesteste cele mai nebune momente din cariera. McKain a dezvaluit si un episod petrecut in Romania, in perioada petrecuta la National. Australianul vorbeste despre strategia de transfer folosita de Dinamo in cazul sau. 'Cainii' n-au folosit o tactica de negociere tocmai conventionala. Enervati de refuzul lui FC National de a le accepta ofertele pentru mai multi jucatori, dinamovistii s-au asigurat ca mesajul lor e cat se poate de clar.

"Dinamo voia sa ma transfere. Am avut de jucat un amical cu AC Milan. Cand am revenit la Bucuresti, mi s-au pus catuse si am fost trimis inapoi in Italia. Mai tarziu am aflat ca politia de la Dinamo a platit cativa oameni pentru a-i opri pe baietii nostri. National refuzase ofertele pentru noi. Acum imi vine sa rad cand imi amintesc, dar ce experienta a fost aia!", spune McKain in FourFourTwo.

