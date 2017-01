EXCLUSIV Steaua se va numi oficial Fotbal Club Sportiv Bucuresti de la 1 iunie. Cum revine la "Steaua" in 2018

Becali a comentat schimbarea numelui echipei.

Gigi Becali a declarat ca vrea sa schimbe de bunavoie numele in Fotbal Club Sport Bucuresti de la 1 iunie, pentru a nu avea probleme cu FIFA si UEFA. Daca va primi un raspuns pozitiv de la Curtea Suprema, Becali va schimba numele inapoi in Steaua.

Cert este ca Steaua se va redenumi Fotbal Club Sportiv Bucuresti tot sezonul urmator, iar daca va primi o sentinta buna, echipa va reveni la denumirea Steaua in iunie 2018.

"Nu mi-a venit nicio motivare de la instanta, au zis ca in 2-3 luni se face motivarea, numai ca eu am dat ordinul astazi, nu mai vreau scandal, nu mai facem niciun fel de recurs, de fapt e suspendare, schimbam numele. Exista riscul sa vina motivarea sau recursul sa vina in cursul anului, intre sezoane. Daca ramane definitiv asa e mult mai greu, nu avem o problema cu UEFA si FIFA.

Eu il schimb de la 1 iunie, Fotbal Club Sport Bucuresti. Sigla e la FIFA, la UEFA, doar schimbam numele. Aceeasi echipa cu aceeasi sigla, si si-a schimbat doar numele, nu mai tine nimeni de palmares. Nu mai vreau sa fac confuzie la FIFA si UEFA cu hotararea judecatoreasca, schimb eu numele. Am facut o cerere la Registrul Comertului, de la 1 iunie o sa fim Fotbal Club Sport Bucuresti, nu mai facem contestatie. Cand vine motivarea vine la Registrul Comertului, ei o sa le raspunda, de la 1 iunie schimbam numele.

O sa lasam pana la 1 iunie si apoi schimbam din nou si punem Steaua. Mai bine stau 3-4 luni cu numele nou si de la 1 iunie schimb la loc in Steaua. Eu sunt 100% sigur ca la Curtea Suprema castigam, acolo sunt alti judecatori.", a spus Gigi Becali la Sport.ro