EXCLUSIV | "Se iese in strada in 28 de judete". Suporterii FCSB anunta mitinguri in tara impotriva CSA Steaua

Lupta pentru identitatea Stelei continua. Becali si CSA Steaua par tot mai departe de "pacea" dorita de suporteri. In aceste conditii, initiatorii unor mitinguri pentru sustinerea actualei echipe din Liga I anunta ca au devansat data manifestatiilor.

In timp ce Becali si CSA continua lupta in instanta, avand si alte dosare pe rol, suporterii din tara anunta ca vor sa iasa in strada.

Ramasa fara sprijin din partea galeriilor de la peluzele Sud si Nord, FCSB, actuala echipa din Liga I, are parte de sustinere in tara.

Catalin Biris, un suporter stelist, sustine ca a initiat si centralizat toate datele in privinta unor manifestatii de amploare in toata tara, pentru sprijinirea formatiei din Liga I. Acesta a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, spunand ca a primit confirmari din 28 de judete cu privire la mitinguri.

"La apelul, la rugamintea multor stelisti din tara, desi doream ca evenimentul sa aiba loc in martie sau aprilie, am stabilit sa-l devansam si sa-l facem pe 25 februarie. Am semnale foarte multe din tara, la ora asta stam foarte bine ca si organizare, suntem la nivelul a 28 de judete. Deci, ni s-a confirmat prezenta la aceste mintinguri din 28 de judete. Nu pot, pentru moment, sa estimez cati oameni vor sa demonstreze.

Noi aducem acest protest avand in vedere doua aspecte:

1) Actuala echipa este in viziunea noastra Steaua dintotdeauna. Este continuatoarea Stelei care a castigat Cupa Campionilor.

2) Incercam sa prevenim o nedreptate care se incearca asupra lui Gigi Becali. Noi consideram ca toti cei care s-au aliat contra echipei FCSB nu s-au aliat de fapt contra echipei, ci impotriva lui Gigi Becali. Curios este ca toti cei care au facut alianta aceasta sunt persoane care au avut de-a lungul timpului niste clinciuri cu Gigi Becali.

Oamenii sunt de partea echipei. Aceasta echipa a continuat o istorie si o traditie. Pe de alta parte, Becali este subiectul principal al acestor realizari.

Semnalele noastre spun ca noua echipa nu va avea parte de suport, cu exceptia Peluzei Sud.

Noi am incercat sa facem o coeziune, sa ne punem de acord si cu cei de la Sud, sa sustinem echipa impreuna, pentru ca este singura care a continuat istoria Stelei, dar ne-am lovit de niste refuzuri.

Din pacate, sunt si suporteri de la Peluza care asculta de niste lideri cu anumite interese.

Daca echipa aceasta nu este Steaua originala...atunci vom intreba UEFA unde este Steaua. In ce calitate si-a desfasurat activitatea la nivel de UEFA o echipa promovata de catre FRF si LPF.

Am incercat si anul trecut sa facem un miting, insa acum o luna si jumatate am fost solicitat pentru a-mi relua initiativa si am spus ca trebuie sa o facem.

Recapituland, pana la ora asta avem confirmate 28 de mitinguri in 28 de judete. Mitingurile vor avea loc in fata prefecturilor din fiecare judet. Parcurgem demersurile pentru obtinerea autorizatiilor. Exista si amenintari si injurii, dar mergem mai departe.

Vrem sa atragem atentia domnului ministru al apararii, domnului ministru al justitiei si chiar domnului prim ministru. Ce se intampla in jurul Stelei nu este normal.

Continuam sa ne miram ca cei care in urma cu putin timp se bucurau cand echipa elimina Ajax si se batea cu Chelsea acum sustin desfiintarea ei.

Il consideram pe domnul Talpan a fi un alpinist. El se catara pe oriunde poate pentru a capata faima. Isi doreste sa devina cunoscut, asta e marele lui razboi", a spus Catalin Biris, initiatorul mitingurilor Pro Identitate Steaua.