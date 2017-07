EXCLUSIV! El este fundasul dorit de Dica la Steaua! Cine poate veni in locul lui Tamas

Steaua a facut o oferta pentru jucator, insa sansele de a-l aduce sunt mici.

Nicolae Dica si Mihai Stoica sunt in continuare in cautarea unui fundas central dupa plecarile lui Moke si Tamas in aceasta vara, vicecampioana aducandu-l doar pe Larie pe acest post.

Conform surselor Sport.ro, Steaua a facut o oferta pentru fundasul central al celor de la PAOK Salonic, Stelios Malezas! Jucatorul de 32 de ani a fost dorit si de Anzhi in aceasta vara, acestia oferindu-i un salariu de 350.000 de euro pe sezon.

Malezas mai are contract un singur an cu cei de la PAOK, insa clubul la care joaca si Fernando Varela nu doreste sa-l cedeze momentan. Malezas a fost crescut de PAOK, el revenind la club in 2015 dupa ce a jucat la Fortunda Dusseldorf si Panetolikos.

Conform transfermarkt, Malezas este cotat la 600.000 de euro in acest moment. Cel mai bun moment al carierei a fost in 2010 cand avea o cota de 3.25 milioane de euro.

"Ori luam un jucator de valoare fundas central, ori ne <carpim> cu ce avem. Nu are rost sa luam altfel. Ei (Dica si Stoica) mai asteapta, sunt 3 jucatori care le plac si sunt jucatori care asteapta sa se apropie finalul perioadei de transferuri" a spus Gigi Becali in direct la Sport.ro.