Dica, dezamagit de criticile de dupa egalul cu Plzen: "In fiecare zi se vorbeste de schimbarea mea, desi n-am pierdut niciun meci la Steaua"

Dica a primit asigurari din partea lui Gigi Becali ca nu are postul in pericol, dar patronul Stelei a criticat dur jocul din meciul cu Viktoria Plzen.

Dica spune ca e dezamagit de criticile de care a avut parte dupa egalul cu Viktoria Plzen.

"Sunt putin dezamagit ca vad ca in fiecare zi se vorbeste de schimbarea mea, asta in conditiile in care nu am pierdut niciun meci la Steaua."

"Au fost adusi multi jucatori vara asta, dar sa nu uitam ca Budescu a fost singurul transfer pe bani, restul sunt jucatori veniti liber de contract."

"Nu am o bagheta magica sa fac lucrurile sa mearga imediat, am nevoie de timp", a spus antrenorul Stelei.