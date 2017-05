BREAKING NEWS | Laurentiu Reghecampf, numit oficial la noua echipa! Unde va antrena dupa despartirea de Steaua

La doar cateva ore dupa ce Steaua a confirmat despartirea de Laurentiu Reghecampf, antrenorul a fost numit de o formatie din Golf.

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 "KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 20:00

Laurentiu Reghecampf este noul antrenor al lui Al Wahda, formatie cu care a negociat in ultimele saptamani, asa cum Sport.ro a anuntat inca dinaintea finalului Play Off-ului.

Reghecampf ii ia astfel locul lui Javier Aguirre, anuntul fiind facut chiar in ziua in care Al Wahda a cucerit Cupa Presedintelui in Emiratele Arabe Unite, invingand-o cu 3-0 pe Al Nasr, antrenata de Dan Petrescu!