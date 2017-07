Dica a facut sedinta in vestiar si a anuntat ordinea capitanilor la Steaua: "Am cazut de comun acord sa mergem pe aceasta varianta"

Sosit la carma Stelei in aceasta vara, Nicolae Dica se pregateste pentru startul primului sau mandat de antrenor principal la nivel inalt. El a mai pregatit-o doar pe SCM Pitesti, in liga a treia. Acesta va debuta duminica seara, impotriva Voluntariului, detinatoarea Cupei si a Supercupei Romaniei.

Nicolae Dica a stabilit si ultimele detalii inaintea startului de sezon. Acesta a dezvaluit ca a stat de vorba cu toti jucatorii si i-a consultat in privinta ordinii capitanilor.

"Ordinea ramane aceeasi", spune Dica.

Antrenorul a decis sa ii lase banderola lui Denis Alibec, in timp ce vicecapitani vor fi, in ordine, Pintilii si Nita.

"Denis, Pintilii si Nita al treilea, nu se va schimba ordinea. Asa au fost de anul trecut si asa va fi si anul acesta. Am purtat o discutie cu fiecare jucator in parte si am stabilit de comun acord sa mergem pe aceasta varianta", a spus Dica.

Pentru Dica si Steaua, cele mai importante doua meciuri ale verii sunt cele cu Viktoria Plzen.

"Nu stiu daca ne-au luat frica. In meciuri de Chmapions League sunt dueluri importante, nu sunt partide deja cstigate, sunt bani, adversari cu jucatori de valoare. Plzen a mers in grupele UCL si asta spune multe", a mai zis Dica.