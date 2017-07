Declaratiile incredibile date de Becali: "NU MAI ADUC NEGRI decat daca sunt din Europa! Galbeni, negri, orice! Numai sa fie din Europa"

Gigi Becali schimba politica de transferuri. Nu mai accepta jucatori de culoare decat daca sunt crescuti in Europa.

Patronul Stelei spune ca a avut suficiente probleme cu Moke si Muniru incat sa se convinga sa nu mai aduca decat fotbalisti africani educati in Europa. Becali anunta ca nu e rasist. Tocmai a facut o oferta pentru Boli de la Viitorul.

"Ce am eu cu jucatorii de culoare? Ce treaba am eu cu jucatorii de culoare? N-am nimic cu astia din Europa, n-am zis nimic. Pentru ca sunt civilizati. Nu mai iau din Africa. De ce? Pentru ca am numai probleme cu ei! Daca nu se adapteaza, sunt numai probleme, ce sa fac...? Cu astia din Africa nu pot sa lucrez, nu au civilizatie, nu au educatie. Lucrez cu negrii din Europa, care sunt civilizati. Daca n-au educatie...

Sunt obraznici. Gata, nu mai vreau la Steaua, n-ai cum sa lucrezi cu ei. Moke cerea 15 000 pe luna desi semnase contract pe 10 000 inca doi ani. Muniru, numai mofturi. Ca de ce nu e bagat titular, mofturi! Iubesc toti oamenii la fel, si alb, si negru, si galben. Pe toti ii iubesc la fel de mult. Numai ca eu nu lucrez cu oameni cu care nu pot sa lucrez. Cu astia din Africa nu pot sa lucrez ca nu au civilizatie. Eu lucrez cu cei din Europa care sunt mai civilizati. Daca n-au educatie, la revedere, nu mai vin la Steaua. Pe Boli il vreau ca este european. Galben, negru, ce-o fi, dar numai sa fie european. Si Mircea Lucescu spunea la fel, ca n-ai cum sa lucrezi cu ei", a spus Becali.