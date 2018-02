Acum doi ani visa la nationala, azi da probe in liga a doua din Norvegia! Cazul senzational al unui stranier roman

Acum o luna a decis sa plece iar din Romania. Destinatia sa a luat si de aceasta data pe toata lumea prin surprindere.

Dupa ce a jucat in Malaezia, Victoras Astafei incearca acum sa-si gaseasca un contract in liga a doua norvegiana. Plecat liber de la Sepsi, Astafei (30 de ani) vrea sa incerce inca o experienta in afara tarii inainte sa se retraga.

Fotbalistul a jucat 20 de meciuri si a marcat de 3 ori in prima parte a campionatului, dar n-a fost pastrat de Neagoe la Sf. Gheorghe.

Astafei da probe la FK Jerv din liga secunda norvegiana. Dupa ce anul trecut au scapat la limita de retrogradare, Jerv isi propune in noul sezon sa termine pe un loc de play-off pentru promovare.