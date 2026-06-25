S-a resemnat, deși încă are șanse la calificarea în 16-imile Mondialului: "Cu siguranță mergem acasă"

Scoția a suferit un eșec clar împotriva Braziliei, scor 0-3. Sud-americanii au deschis scorul prin Vinicius, în minutul 7, după o mare eroare a lui McKenna. Tot starul de la Real Madrid a făcut 2-0 în prelungirile primului act, cu o lovitură de cap, iar Matheus Cunha a stabilit scorul final după o oră de joc.

Steve Clarke, resemnat după Brazilia - Scoția 3-0: "Cu siguranță cred că vom merge acasă"

Din grupa C, Brazilia și Maroc, ambele cu câte 7 puncte, s-au clasat pe primele două poziții și s-au calificat în 16-imile Cupei Mondiale. Scoția a terminat pe 3, cu 3 puncte și golaveraj -3, iar acum așteaptă să vadă dacă se va număra printre cele mai bune 8 ocupante ale locului 3.

Potrivit statisticienilor de la Opta, echipele cu 3 puncte și golaveraj -3, care se clasează pe locul al treilea, au 42% șanse de calificare. Cu toate acestea, selecționerul Scoției, Steve Clarke, s-a arătat resemnat la finalul partidei cu Brazilia.

"Ne-am creat ocazii, dar nu a fost suficient. Să fim sinceri, echipa mai bună a câștigat astăzi. În primele patru-cinci minute am pasat bine, dar apoi a venit o eroare.

Nu poți să faci asta la acest nivel pentru că o astfel de greșeală te destabilizează. Cu siguranță cred că vom merge acasă", a spus Steve Clarke, pentru BBC.

Scoțienii vor aștepta acum încheierea tuturor meciurilor din grupă pentru a afla dacă vor pleca acasă sau dacă vor prinde in-extremis un loc în 16-imile Mondialului.

Scoția a marcat un singur gol la Cupa Mondială, chiar cel care a adus victoria din meciul cu Haiti. Au urmat eșecurile cu Maroc (0-1) și Brazilia (0-3).

Clasamentul ocupantelor locurilor 3 de la Cupa Mondială