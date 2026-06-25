Surpriză uriașă! Starul de 140.000.000€ poate pleca de la Real Madrid: ”A început numărătoarea inversă”

Adus la Real Madrid în 2018, Vinicius a devenit rapid un jucător extrem de important pe ”Bernabeu”. A bifat peste 350 de apariții în toate competițiile la gruparea galacticilor și a înscris 128 de goluri.

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Ca orice fotbalist, Vinicius are și un contract, iar acesta expiră la finalul lui iunie 2027. În ultimele luni, brazilianul a negociat cu Real Madrid în ce privește extinderea înțelegerii contractuale, dar nu s-a ajuns la un consens.

Potrivit as.com, Florentino Perez i-a fixat acum lui Vinicius o dată ca să ajungă la un acord privind prelungirea: finalul Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Dacă Vinicius nu se va înțelege cu Real Madrid până atunci, prelungirea contractului va rămâne în aer, iar asta înseamnă că brazilianul poate pleca de la Real Madrid.

”Când se termină Campionatul Mondial, vor fi făcute investigații suplimentare, iar dacă nu se ajunge la un acord, Real Madrid va începe să ia în considerare alte opțiuni.

Dorința atacantului e să rămână, chiar și fără o extindere a contractului. Real Madrid i-a prezentat câteva oferte, dar nu a primit răspuns. Ceasul bate și numărătoarea inversă a început”, au scris spaniolii.

Momentan, Vinicius se bucură de calificarea în ”16”-imile turneului final din America, după ce Brazilia a terminat pe primul loc în Grupa C cu șapte puncte (două victorii și un egal).