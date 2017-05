Chiriches, OUT de la Napoli! Clubul a confirmat transferul la Galatasaray. Anuntul facut in urma cu cateva minute

Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Stefano Antonelli, directorul sportiv al lui Napoli, a confirmat ca Vlad Chiriches va merge in Turcia. Fundasul lui Napoli se desparte astfel de echipa dupa doar 2 sezoane.

Intrebat de jucatorii care pleaca in aceaasta vara, Antonelli a declarat ca Napoli intentioneaza sa il tina pe Ghoulam, dar sa ii dea drumul lui Vlad Chiriches.

"Ghoulam e un jucator important pentru noi. Toate echipele tari din Europa vor un fundas stanga bun, dar Napoli vrea sa il tina si sezonul viitor. Presedintele nostru, De Laurentiis, se bazeaza pe el si vrea sa ii creasca cota", a spus acesta la Radio Crc, stire preluata de mai mute publicatii napoletane.

Directorul sportiv a comentat insa si situatia lui Chiriches, despre care spune ca va merge in Turcia, transferul urmand sa se faca daca se intelege la contract cu Galatasaray:

"Chiriches e dorit de multe echipe din Europa, dar din pacate la noi in echipa prioritate au Maksimovic si Tonelli, din postura de rezerve. Chiriches va merge in Turcia si e un posibil transfer in aceasta vara pentru ca are o cota buna pe piata".