BOMBA! Steaua face al treilea transfer, dupa Larie si Morais. Jucatorul a confirmat negocierile

Presa din Ungaria spune ca Steaua il transfera pe Lukacs Bole.

Steaua a facut pana acum 2 transferuri, dupa ce si-a asigurat semnaturile lui Morais si Larie. Jucatorii de la Astra si CFR vin gratis la echipa lui Becali, la fel cum o va face si Bole, mijlocasul ofensiv al iesenilor.

“Nu ma gandesc la ce va fi din vara, ma concentrez pe acest final de sezon. De la Iasi nu am primit nicio oferta de prelungire a contractului. Am vorbit o data cu cei de la FCSB, impresarul meu a discutat mai mult cu ei, insa nu mai vreau sa vorbesc panala finalul sezonului”, a declarat Bole in Ziarul de Iasi.

Jucatorul are 8 goluri in acest sezon, 27 de ani, si poate evolua atat in stanga cat si in dreapta terenului, in atac, pe posturile ocupate acum de De Amorim si Enache. Bole este cotat la 800.000 de euro in acest moment.