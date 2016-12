Au terminat slab anul, dar raman mari favoriti la titlu: Steaua, cota infima. Ce sanse au Viitorul si Craiova

Steaua a terminat in genunchi anul, suferind eliminari din Europa League si Cupa Romaniei si pierzand pozitia de lider a campionatului.

In ciuda finalului slab de an al Stelei, care a pierdut prima pozitia a clasamentului Ligii I, dupa ce a fost si eliminata din Europa League si Cupa Romaniei, bookmakerii vad in continuare echipa ros-albastra drept mare favorita la titlu.

Daca la inceputul sezonului, Steaua avea o cota de 2.00 pentru titlu, acum are una si mai mica: 1.30.

In acest moment, a doua echipa creditata cu sanse la titlu este Viitorul, liderul Ligii I. Formatia lui Hagi are o cota de 5.90, dupa ce la inceputul sezonului avea 50.00

Campioana Astra a avut parte de un sezon fluctuant. Cu o cota de 3.00 la inceputul sezonului pentru a-si pastra titlul, Astra a avut una de 75.00 dupa 11 etape. Acum, formatiei lui Sumudica ii este atribuita o cota de 36.00.

Cotele la inceputul sezonului

Steaua 2.00

Astra 3.00

Dinamo 9.00

Pandurii 10.0

CFR Cluj 20.0

Viitorul 50.0

CSU Craiova 100.0

Cotele la titlu dupa 11 etape

Steaua 1.30

Astra 75.0

Dinamo 15.0

Pandurii 25.0

CFR Cluj 50.0

Viitorul 10.0

CSU Craiova 12.0

Cotele la titlu dupa 20 de etape

Steaua 1.30

Astra 36.0

Dinamo 17.50

Pandurii 190.0

CFR Cluj 25.0

Viitorul 5.90

CSU Craiova 11.50