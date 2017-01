Asta e GLUMA ANULUI! Talpan a explicat ce cauta in loja la meciul "Stelei care nu exista" :)

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Florin Talpan a explicat care e treaba cu imaginea care s-a viralizat pe Facebook, in care el apare alaturi de Belodedici, intr-o loja a stadionului Ghencea, la un meci al "Stelei care nu exista".

Imaginea nu e trucata, a fost la meci, a stat in loja, dar... nu a venit pentru "Steaua Fake", ci pentru... FC Botosani.

"Am fost la acel meci, da. Dar am fost pentru ca juca FC Botosani, echipa patronata de domnul Iftime. Eu, fiind din Botosani, am fost sa vad meciul."

"La acel meci, da, am tinut cu FC Botosani!", a spus Florin Talpan la DigiSport.

Si-a reclamat superiorul din Armata in direct la TV

"Interimarul Petrea Cristian, comandantul Clubului Sportiv, nu isi indeplineste functia, nu reprezinta interesele statului roman si savarseste un abuz in serviciu", striga juristul Florin Talpan, care s-a lovit din nou de un refuz atunci cand a mers in biroul superiorului sau sa primeasca o semnatura vitala.

Talpan cere eliminarea Stelei lui Becali din toate competitiile, dar nu a trimis pana acum nicio notificare oficiala catre FRF si LPF.

Motivul: superiorul sau refuza sa semneze asa ceva!

"Se incearca masluirea acestui scandal. Il somez public pe Petrea Cristian sa semneze documentele.", a mai spus Talpan la DigiSport.