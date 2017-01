ANUNT BOMBA in aceasta dimineata! Talpan: "Echipa lui Becali NU MAI INCEPE campionatul!" Ce se intampla cu Steaua

Jurisul CSA Florin Talpan continua razboiul cu echipa lui Becali si anunta ca actuala Steaua va fi istorie in cateva saptamani!

Talpan sustine ca noul club de fotbal al Armatei ar trebui sa joace direct in prima liga, in locul celui detinut de Becali.

"Locul echipei CSA Steaua e in Liga 1 si sper ca institutiile statului si FRF sa respecte hotararile judecatoresti. Sunt foarte fericit si mandru pentru ca munca pe care am facut-o 15 ani de zile este apreciata. Denumirea de 'Steaua' trebuie schimbata pentru actuala echipa din Liga 1, exista atatea nume frumoase de echipe de fotbal. Si FCSB produce confuzie si nu ar trebui sa fie folosit. Steaua CSA-ului nu trebuie sa o ia dintr-o liga inferioara, locul ei e in prima liga.

Domnul Becali a preluat echipa fara sa dea niciun ban, normal ar fi sa ne dea echipa si sa jucam in liga 1 si in cupele europene. Eu nu mai vad ca aceasta echipa a lui Becali sa inceapa sezonul viitor, chiar returul, acum, in februarie. LPF si FRF vor fi obligate sa schimbe denumirea. Schimband denumirea, echipa aceasta nu mai exista! Sa retrogradeze in liga a 4-a sau a 5-a si noi sa jucam in liga 1, asa mi se pare normal. Tot ce au facut a fost fraudulos, cum putem sa continuam cu oameni care nu sunt de buna credinta!", a spus Talpan pentru PRO TV.