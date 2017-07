Al doilea argentinian sosit in aceasta vara la Botosani: moldovenii au adus un sudamerican pe postul lui Morutan

FC Botosani l-a achizitionat pe mijlocasul argentinian Jonathan Emanuel Rodriguez.

FC Botosani a anuntat transferul mijlocasului argentinian Jonathan Emanuel Rodriguez, acesta semnand un contract valabil doi ani.

Rodriguez, in varsta de 27 de ani, va evolua la FC Botosani cu numarul 8.

"Sunt incantat ca am ajuns in Romania, la FC Botosani. Nu stiam nimic despre acest club, insa cand am aflat ca sunt dorit aici m-am documentat si am ramas placut surprins sa observ ca echipa este atat de iubita si ca la meciuri vin atat de multi spectatori. Voi avea nevoie de o perioada de acomodare, care sper sa fie cat mai scurta si sper ca in cel mult doua-trei etape sa debutez pentru noul meu club. Sunt convins ca impreuna vom reusi lucruri frumoase", a declarat Jonathan Emanuel Rodriguez.

Ultima echipa pentru care mijloocasul a evoluat este Agropecuario, cu care a promovat anul acesta in Primera B National din Argentina.

Rodriguez este al doilea argentinian transferat de FC Botosani in această vara, dupa atacantul Esteban Ciaccheri.

La Botosani a mai evoluat un argentinian care a impresionat. Gonzalo Cabrera s-a transferat de la formatia moldoveana in Golf.