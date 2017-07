O tin numai in scandal! Mayweather si McGregor s-au balacarit din nou: Floyd "l-a atacat" pe irlandez cu bani

Asa o vor tine toata vara! Mayweather a aruncat cu bani in McGregor si l-a pus sa danseze pe irlandezul cu care se va bate in august, la Las Vegas.

Mayweather si McGregor au facut circ si la New York.



In momentul in care McGregor a inceput sa danseze, Mayweather a aruncat cu bancnote de un dolar in el. "Atat valorezi! Hai, danseaza", i-a strigat americanul. Bodyguarzii i-au despartit cu greu.



Mayweather e neinvins la box, iar McGregor a pierdut 3 dintre cele 24 de meciuri in cusca.



"Ai pierdut o data! Ai pierdut de doua ori! Dar sa pierzi de 3 ori?!", l-a ironizat Mayweather pe adversarul sau.