Lovitura dupa lovitura | Calificata in Final Four-ul Ligii, CSM Bucuresti continua transferurile: soseste cea mai buna suedeza in 2016

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

CSM Bucuresti a anuntat un nou transfer important. Formatia din capitala, calificata in Final Four-ul Ligii Campionilor, care se va disputa la Budapesta, si-a asigurat postul de extrem dreapta, care va fi lasat liber de plecarea jucatoarei spaniole Carmen Martin.

In locul lui Carmen Martin, care a semnat cu Nice, va sosi suedeza Nathalie Mari Hagman, in varsta de 25 de ani. Aceasta a semnat un contract pe doi ani si va sosi in vara de la Nykobing Falster.

"Sunt foarte bucuroasa ca voi evolua pentru CSM Bucuresti! Este pasul urmator in cariera mea, cu siguranta este si pasul potrivit. Am auzit foarte multe lucruri bune despre club si despre orasul Bucuresti. Ambitia mea este sa castig fiecare meci. Am castigat deja Cupa EHF si imi doresc sa castig si Liga Campionilor. Voi lupta pentru asta, la fel ca toate celelalte jucatoare din echipa. Abia astept primul meci meci in tricoul CSM Bucuresti! Va fi extraordinar", a spus Nathalie Hagman.

Hagman a fost desemnata in 2016 cea mai buna jucatoare suedeza. Aceasta are in palmares Cupa EHF si Cupa Cupelor, iar la Jocurile Olimpice de la Rio si-a facut loc in cea mai buna formatie.

Hagman a fost, de asemenea, cea mai buna jucatoare a campionatului danez in 2016.

La CSM Bucuresti va evolua si in sezonul viitor suedeza Isabelle Gullden, in timp ce Linea Torstensson va pleca la Nice, alaturi de Carmen Martin.