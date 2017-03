Fantastic: Cristina Neagu, din nou cea mai buna jucatoare a lumii! Romanca, vechiul si noul "Balon de Aur"

Gladiatorii Romei contraataca: AS Roma - Olympique Lyon, diseara, de la 22:00, IN DIRECT la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal!

Vineri, 11:15, Reghecampf vorbeste in direct la Sport.ro inaintea derby-ului cu Viitorul! 13:00, live pe www.sport.ro: tragerea la sorti pentru Champions League si Europa League!

Cristina Neagu si handbalistul francez Nikola Karabatic au fost desemnati cei mai buni jucatori de handbal din lume in 2016, anunta Federatia Internationala de Handbal (IHF).

Neagu si Karabatic au fost desemnati cei mai buni jucatori de handbal in urma voturilor acordate de experti, media si suporteri. Pentru fiecare dintre ei este a treia oara cand se afla in aceeasi postura. Neagu a mai castigat in 2010 si 2015, in timp ce Karabatic a mai fost desemnat cel mai bun handbalist al lumii in 2007 si 2014.

La feminin, Neagu le-a devansat pe Nora Mork (Norvegia) si Nycke Groot (Olanda).