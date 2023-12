Ce scrie site-ul IHF după eliminarea României de la Campionatul Mondial de handbal feminin. "Și-a păstrat calmul" / "Pentru a patra oară!"

Naţionala României a încheiat cu o victorie participarea la Campionatul Mondial de handbal feminin care are loc în Danemarca, Norvegia şi Suedia, 27-26 (13-10) cu Polonia, luni seara, la Herning, în ultimul meci din Grupa Principală III.

Elevele lui Florentin Pera aveau ca obiectiv pătrunderea în sferturi, țintă care le-ar fi dus într-un turneu preolimpic pentru calificarea la Paris 2024. Cu un joc slab în partidele cu Danemarca și Germania, România a ratat tot ce se putea rata: și prezența între primele opt națiuni ale lumii, dar și asigurarea obiectivului important, prezența la un preolimpic. Dacă ar fi mers la o competiție care le-ar fi dat dreptul să spere la JO 2024, România s-ar fi putut baza în continuare pe Cristina Neagu, cea care ar mai fi continuat la națională.

În meciul cu Polonia a strălucit Eliza Buceschi, care a marcat 11 goluri și a devenit golghetera Campionatului Mondial. Federația Română de Handbal a reacționat pe pagina de Facebook postând poze sugestive, dar și un mesaj simplu și concis, dar fără referire la obiectivul ratat.

Site-ul Federației Internaționale de Handbal a scris în termeni laudativi despre România.

"Cu o altă performanță de peste 10 goluri înscrise de centrul Eliza Buceschi, România a câștigat, scor 27-26 împotriva Poloniei, terminând Campionatul Mondial IHF pe locul 12.

Părea că jocul s-a încheiat, dar Polonia nu a vrut să rateze șansa de a câștiga și de a-și asigura un loc mai bun la sfârșitul competiției, deoarece a declanșat la timp revenirea și a egalat la 25-25, pentru prima dată de la începutul meciului, ceea ce a determinat un time-out pentru România, după ce extrema dreaptă Magda Balsam a ajuns la un număr de șapte goluri în minutul 54.

Polonia a avut ocazii multiple de a trece în avantaj sau de a egala din nou, dar nu a reușit să facă acest lucru, cu trei astfel de ocazii unu la unu ratate. România și-a păstrat calmul și în cele din urmă a pecetluit o victorie de 27-26, care i-a asigurat locul 12 la Campionatul Mondial.

Buceschi a fost desemnată "Jucătoarea meciului" pentru a patra oară în șase meciuri la Danemarca/Norvegia/Suedia 2023, după o altă evoluție încheiată cu 11 goluri. Ea a trecut pe primul loc în clasamentul marcatoarelor, cu 47 de goluri, cu un gol mai mult decât Marketa Jerabkova", au scris cei de la IHF.

