ACUM LIVE Larvik 5-6 CSM Bucuresti. Cel mai important meci de pana acum in 2017 pentru campioana Europei

CSM Bucuresti, campioana Romaniei si a Europei la handbal feminin, joaca cel mai important meci de pana acum in 2017. CSM intalneste Larvik, intr-un meci al carei miza o reprezeinta locurile 2-3 ale grupei principale din Liga Campionilor.

Cu 5 puncte in primele trei meciuri ale anului in Europa, CSM este in mare masura sigura de sferturile celei mai importante competitii continentale. Totusi, pentru CSM calificarea in sferturi de pe locul 4 nu este cea mai multumitoare, dat fiind ca in acea faza poate intalni o echipa mai puternica. CSM ar avea un avantaj daca ar merge mai departe de pe locul 2 al grupei principale.

Inaintea acestui meci, CSM Bucuresti ocupa locul 4, avand un punct in spatele lui Midtjylland si Larvik. O victorie ar urca echipa din capitala, campioana en-titre, cel putin peste Larvik.

Pe de alta parte, o infrangere ar insemna in mare parte ca CSM sa incheie grupa pe locul 4, ceea ce ar face ca adversara din sferturi sa fie Vardar Skopje, o echipa cu greutate.

"Ne dorim o victorie in Norvegia. Ne asteapta un meci foarte greu, dar speram ca la finalul celor 60 de minute sa obtinem cele doua puncte vitale pentru a urca in clasament. Cu Larvik jucam un meci de a obtine o pozitie cat mai buna in ierarhia grupei", a spus Bogdan Vasiliu, seful sectiei handbal a CSM Bucuresti.