Cavani a intrat in istorie! L-a depasit pe Zlatan si a devenit cel mai bun marcator al PSG-ului

Cavani a intrat in istoria PSG-ului. Atacantul uruguayan a devenit cel mai bun marcator all-time al francezilor.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Cavani a deschis scorul in meciul cu Montpellier, in minutul 11, acesta fiind cel de-al 157-lea gol in tricoul PSG-ului. Cavani l-a depasit astfel pe Zlatan Ibrahimovic. Pe locul 3 in topul celor mai buni marcatori din istoria PSG-ului este Pauleta, cu 109 goluri.



Neymar, in minutul 40 din penalty, si Di Maria, in minutul 70, au mai marcat pentru liderul din Ligue 1 in partida cu Montpellier.