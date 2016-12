ULTIMA ORA | Jean Padureanu, fostul presedinte al Gloriei Bistrita, a murit la 80 de ani

Jean Padureanu, fostul presedinte al Gloriei Bistrita, a incetat din viata la 80 de ani.

Jean Padureanu, unul dintre cei mai controversati oameni din fotbalul romanesc, totodata si cel mai longeviv presedinte de club, a incetat din viata la varsta de 80 de ani, dupa o suferinta grea in ultima parte a vietii sale.

Padureanu s-a stins in noaptea de 29 spre 30 decembrie, la Spitalul Judetean Bistrita, unde era internat de mai multa vreme la sectia de Oncologie. Acesta suferea de cancer, care s-a adaugat altor boli cu care se lupta de mai multa vreme: diabet, iar spre finalul vietii si Alzheimer.

Poreclit "Lordul", Padureanu a fost fotbalist la Bailesti, Universitatea Craiova, CCA - Steaua si Gloria Bistrita, pana in 1970.

Acesta a devenit vicepresedinte al Gloriei Bistrita inca din vremea in care era jucator activ, din 1964.

Sub comanda sa, Gloria Bistrita a ajuns pe prima scena a fotbalului romanesc si a rezistat timp de 21 de ani, clasandu-se chiar, in 2003, pe un onorabil loc 3.

De-a lungul anilor, Padureanu a fost insa supranumit si "tatal cooperativei din fotbalul romanesc", planand asupra sa suspiciuni de blat.

In martie 2014, Padureanu a fost condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare cu executare pentru inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani in Dosarul Transferurilor. Acesta a fost eliberat dupa circa un an, iar dupa liberare a disparut din viata publica, fiind bolnav.

Ce spunea Jean Padureanu despre "cooperativa"

"Cooperativa? Erau doar unii invidiosi. Ziceau: ia uite, au ajuns taranii astia de la Bistrita sus" si incepeau sa infloreasca intre ei ca Padureanu a facut-o pe aia, a facut-o pe aia...povesti. Ce-am facut rau au fost doar niste reciprocitati, fara bani, fara nimic. Asa erau vremurile. Gloria le-a inceput? Le-au facut cluburile mari! Daca altii reuseau sa ia campionate si cupe trebuia sa copiez ceva. Nu a existat cooperativa, sunt povesti. Intr-o cooperativa trebuiau sa fie 5-6 insi si nu ai fi putut sa satisfaci problemele tuturor. Sunt mandru ca in 21 de ani Gloria nu a retrogradat", spunea Jean Padureanu, citat de timpulonline.ro